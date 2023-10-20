Оккупанты заселяются в квартиры украинцев на захваченных территориях — ЦНС

На временно оккупированных территориях захватчики заселяются в квартиры украинцев. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Коммунальщики обходят дома и ищут квартиры, владельцы которых уехали. Такие квартиры опечатываются, а затем туда заселяют боевиков российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.



Отмечается, что зафиксированы случаи, когда местные вернулись домой и обнаружили в своих домах солдат. Кроме того, жильцам не возвращали квартиру, а принудительно выселяли из квартир.



Напомним, захватчики планируют усилить контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях.