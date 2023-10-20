Окупанти заселяються в квартири українців на захоплених територіях — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях загарбники заселяються до квартир українців. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Комунальники обходять будинки та шукають квартири, власники яких поїхали. Такі квартири опечатуються, а потім туди заселяють бойовиків російських окупаційних військ», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зафіксовано випадки, коли місцеві повернулися додому та виявили у своїх будинках солдатів. Крім того, мешканцям не повертали квартири, а примусово виселяли з квартир.



Нагадаємо, загарбники планують посилити контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях.