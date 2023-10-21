При обстреле Донецкой области россиянами ранен один местный житель

За прошедшие сутки, 20 октября, россияне ранили одного жителя Донбасса — в Авдеевке. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз на своей странице в Facebook.



С момента полномасштабного вторжения в Донецкой области уже убито 1745 и ранено 4265 местных жителя. Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

Результат обстрелов Донецкой области россиянами. Фото: facebook

Напомним, 19 октября, россияне убили одного жителя Донбасса в Белой Горе.