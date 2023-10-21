Під час обстрілу Донецької області росіянами поранено одного місцевого жителя

Минулої доби, 20 жовтня, росіяни поранили одного жителя Донбасу — в Авдіївці. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз на своїй сторінці у Facebook.



З моменту повномасштабного вторгнення на Донеччині вже вбито 1745 та поранено 4265 місцевих жителів. Загальна кількість жертв в області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Результати обстрілів Донецької області росіянами. Фото: facebook

Нагадаємо, 19 жовтня, росіяни вбили одного мешканця Донбасу у Білій Горі.