Окупанти вранці масовано обстріляли Авдіївку: Барабаш прокоментував обстановку в місті

Сьогодні вранці, 23 жовтня, російські окупанти масовано обстріляли стару частину Авдіївки Донецької області. Поки що інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Про це повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі «Суспільне. Спротив».



«У Ніч у місті пройшла більш-менш спокійно, були поодинокі хаотичні обстріли у старій та центральній частині міста. Масований обстріл відбувся під ранок о 6:05, який тривав до 7:00», — зазначив він.



Щодо лінії оборони, то, за словами Барабаша, там тиші не буває ніколи. Вночі вони б'ють на позиції з артилерії, «Градів», не вщухають стрілецькі бої. Окупанти тиснуть, намагаються просунутися, постійно штурмують наші позиції.



Начальник МВА додав, що місцеві жителі через постійні обстріли змушені жити у підвалах своїх будинків.



На сьогоднішні день в Авдіївці залишається 1601 особа. Сьогодні заплановано евакуацію.



Нагадаємо, 22 жовтня троє цивільних загинули в Авдіївці внаслідок обстрілу з боку ЗС РФ.