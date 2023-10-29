В РФ сообщили об атаке 36 БПЛА в Крыму

Дроны атаковали территорию временно оккупированного Крыма сегодня, в ночь на 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.



«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что ПВО уничтожила 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым.



Напомним, ночью 28 октября территорию России атаковали беспилотники: четыре в Орловской области и два в Тульской области.