Остался каждый десятый житель. Как прифронтовой Часов Яр готовится к зиме ►

В Часов Яре Донецкой области под постоянными обстрелами российской армии остаются около тысячи жителей. Детей нет совсем, их местным властям удалось эвакуировать. Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса».



До начала полномасштабного вторжения России в Часов Яре было около 10 тысяч жителей. Сейчас в городе остаются преимущественно пенсионеры или люди предпенсионного возраста.



Местные жители жалуются на нашествие мышей. Боятся, что те испортят все запасы гуманитарки: у каждого здесь по 10-15 килограмм круп и макарон. Поля засеяны не были, грызуны не сделали себе запасов на зиму, поэтому ринулись к людям в подвалы и убежища, рассказывают местные.



Николай всю жизнь провел в Часов Яре. Родной город покидать не планирует. Говорит, что не понимает, почему он должен бросать свою землю в угоду путинским войскам. Как будет зимовать – мужчина пока не знает. Надеется, что дровами обеспечат волонтеры.



«Дрова привезут – будем зимовать. У кого печки, у кого буржуйки. Стреляют каждый день. Особенно по ночам. Если полночь, полпервого, начинается: бах-бах-бах-бах. Окна уже пятый раз меняем. Вместе с рамами. Шифер весь побитый, клеенкой натянутый. В подвале сижу. Как 12 часов – в подвал. Уцелел, Слава Богу», — рассказывает о своей жизни Николай.



До обеда людей ещё можно встретить на улицах города. Они выходят из своих укрытий за водой, гуманитарной помощью и горячими обедами. Николай добавляет, что это большое подспорье для выживания. Ведь приготовить себе еду или сохранить готувую в Часов Яре практически невозможно — нет ни света, ни газа, ни дров.



Горячие обеды в Часов Яр ежедневно доставляют сотрудники World Central Kitchen. Каждый житель получает порцию: около полукилограмма свежей еды. Это каша или макароны, мясо и салат или суп. Готовят всё это в Краматорске на территории бывшей столовой. Международная организация World Central Kitchen помогает выживать часовоярцам уже два месяца.



«В ночь люди работают, выходят. Фасуют 12 человек, от 12 до 16. От 890 до 980 порций выдаем еды каждый день. Фасуют, складывают по лоточкам. Большинство там людей осталось – не имеют финансовой возможности выезжать. Преимущественно население в возрасте. Пенсионеры. Хочется им помочь. Это важно, мне кажется. Мне кажется, мы должны в такой тяжелый момент помогать друг другу», — поясняет представитель World Central Kitchen Дмитрий Плесканев.



Для краматорчан это ещё и возможность трудоустройства с регулярной заработной платой. Местная жительница Виктория до полномасштабного вторжения работала на краматорском машиностроительном предприятии «Энергомашспецсталь» в отделе снабжения. В прошлом году предприятие остановилось из-за регулярных российских атак. Женщина осталась без работы. Сейчас она занимается приготовлением блюд и их фасовкой.



«И вы знаете, делается что-то для людей, на душе просто тепло. Что ты тоже помогаешь и приближаешь мир, помогаешь людям. Поэтому эта работа сейчас, конечно, меня очень радует. И команда радует. Мы как одна семья», — добавляет Виктория.



За два месяца в Часов Яре благотворители раздали более пятидесяти тысяч порций горячих обедов.



Напомним, во временно оккупированном Донецке трое мужчин получили ранения из-за того, что в одном их районов был сброшен взрывоопасный предмет.