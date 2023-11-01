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Залишився кожен десятий мешканець. Як прифронтовий Часів Яр готується до зими ►

01 листопада 2023, 16:02

Залишився кожен десятий мешканець. Як прифронтовий Часів Яр готується до зими ►

У Часів Ярі Донецької області під постійними обстрілами російської армії залишаються близько тисячі мешканців. Дітей немає зовсім, їх місцевій владі вдалося евакуювати. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».

До початку повномасштабного вторгнення Росії у Часів Ярі було близько 10 тисяч жителів. Нині у місті залишаються переважно пенсіонери чи люди передпенсійного віку.

Місцеві жителі скаржаться на нашестя мишей. Бояться, що ті зіпсують усі запаси гуманітарки: у кожного тут по 10-15 кілограмів круп і макаронів. Поля засіяні не були, гризуни не зробили собі запасів на зиму, тож кинулися до людей у підвали та сховища, розповідають місцеві.

Микола все життя провів у Часів Ярі. Рідне місто залишати не планує. Каже, що не розуміє, чому він повинен кидати свою землю на догоду путінським військам. Як зимуватиме – чоловік поки не знає. Сподівається, що дровами забезпечать волонтери.

«Дрова привезуть – зимуватимемо. У когось печі, у когось буржуйки. Стріляють щодня. Особливо ночами. Якщо опівночі, півпершого, починається: бах-бах-бах-бах. Вікна вже вп'яте змінюємо. Разом із рамами. Шифер весь побитий, плівкою затягнутий. У підвалі сиджу. Як 12 годин – у підвал. Вцілів, дякувати Богу», — розповідає про своє життя Микола.

До обіду людей можна зустріти на вулицях міста. Вони виходять зі своїх укриттів за водою, гуманітарною допомогою та гарячими обідами. Микола додає, що це велика підмога для виживання. Адже приготувати собі їжу чи зберегти готову у Часів Ярі практично неможливо — немає ані світла, ані газу, ані дров.

Гарячі обіди в Час Яр щодня доставляють співробітники World Central Kitchen. Кожен мешканець отримує порцію: близько півкілограма свіжої їжі. Це каша чи макарони, м'ясо та салат чи суп. Готують все це у Краматорську на території колишньої їдальні. Міжнародна організація World Central Kitchen допомагає виживати місцевим уже два місяці.

«У ніч люди працюють, виходять. Фасують 12 осіб, від 12 до 16. Від 890 до 980 порцій видаємо їжі щодня. Фасують, складають по лоточках. Більшість там людей залишилася – не мають фінансової можливості виїжджати. Переважно населення похилого віку. Пенсіонери. Хочеться їм допомогти. Це важливо, мені здається. Мені здається, ми повинні в такий тяжкий момент допомагати один одному», — пояснює представник World Central Kitchen Дмитро Плєсканьов.

Для краматорчан це ще й можливість працевлаштування із регулярною заробітною платою. Місцева мешканка Вікторія до повномасштабного вторгнення працювала на краматорському машинобудівному підприємстві «Енергомашспецсталь» у відділі постачання. Минулого року підприємство зупинилося через регулярні російські атаки. Жінка залишилася без роботи. Зараз вона займається приготуванням страв та їх фасуванням.

«І ви знаєте, як робиться щось для людей, на душі просто тепло. Що ти теж допомагаєш та наближаєш мир, допомагаєш людям. Тому ця робота зараз, звичайно, мене дуже тішить. І команда тішить. Ми як одна родина», — додає Вікторія.

За два місяці у Часві Ярі благодійники роздали понад п'ятдесят тисяч порцій гарячих обідів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку троє чоловіків отримали поранення через те, що в одному з районів було скинуто вибухонебезпечний предмет.

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