Эвакуация из Сектора Газа продолжается, работаем над вывозом украинцев 8 и 9 ноября — МИД

Стартовала эвакуация граждан Украины из Сектора Газа 7 ноября, сейчас украинцы готовы полететь в одну из соседних с Украиной стран. В МИДе сообщили, что работают над вывозом украинцев 8 и 9 ноября. Об этом рассказал представитель МИД Олег Николенко в Facebook.



«Эвакуация граждан Украины из сектора Газа продолжается. В настоящее время активно задействованы наши посольства в Израиле и Египте, другие украинские ведомства. Работаем над вывозом украинцев 8 и 9 ноября. Разрешение на выезд нового количества граждан получено», — написал он.



По словам Николенко, учитывая ограниченную пропускную способность КПП «Рафах», эвакуация происходит исключительно в пределах, согласованных местными ведомствами списков иностранцев.





Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из Сектора Газа успешно эвакуировалась первая группа украинцев. Речь идет о 43 человек.