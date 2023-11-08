Евакуація з Сектору Гази триває, працюємо над вивезенням українців 8 та 9 листопада — МЗС

Стартувала евакуація громадян України з Сектору Гази 7 листопада, зараз українці готові полетіти до однієї із сусідніх з Україною країн. У МЗС повідомили, що працюють над вивезенням українців 8 та 9 листопада. Про це розповів представник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.



«Евакуація громадян України з Сектору Гази триває. Наразі активно залучені наші посольства в Ізраїлі та Єгипті та інші українські відомства. Працюємо над вивезенням українців 8 та 9 листопада. Дозвіл на виїзд нової кількості громадян отримано», — написав він.



За словами Ніколенка, з огляду на обмежену пропускну спроможність КПП «Рафах», евакуація відбувається виключно в межах, узгоджених місцевими відомствами списків іноземців.





Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив , що із Сектору Газа успішно евакуювалася перша група українців. Йдеться про 43 особи.