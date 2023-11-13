В Украине на войне погиб доброволец из Грузии

В Украине погиб доброволец из Грузии. Фото: Вано Надирадзе

На войне в Украине погиб доброволец из Грузии. Он помогал ВСУ бороться с российскими оккупантами. Об этом сообщил глава грузинского легиона Вано Надирадзе.



По его словам, погиб грузинский военнослужащий Ираклий Курцикидзе.





«Самый сильный и талантливый грузинский офицер два дня назад героически пал, мы просто не писали до тех пор, пока семья не узнает. Ты оставил великое имя в Украине, брат, во имя Грузии», — говорится в сообщении.



Напомним, что за 12 ноября в Донецкой области погибли трое жителей Авдеевки.