В Україні на війні загинув доброволець із Грузії

В Україні загинув доброволець із Грузії. Фото: Вано Надірадзе

На війні в Україні загинув доброволець із Грузії. Він допомагав ЗСУ боротися із російськими окупантами. Про це повідомив голова грузинського легіону Вано Надірадзе.



За його словами, загинув грузинський військовослужбовець Іраклій Курцикідзе.





«Найсильніший і найталановитіший грузинський офіцер два дні тому героїчно впав, ми просто не писали до того часу, поки родина не дізнається. Ти залишив велике ім'я в Україні, брате, заради Грузії», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що за 12 листопада на Донеччині загинули троє мешканців Авдіївки.