Двое погибших, десять раненых: российская армия обстреляла центр Херсона

13 ноября около 14:15 произошел комбинированный обстрел из РСЗО и артиллерии центральной части Херсона.



Об этом сообщает руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



По официальным данным из-за обстрела центра Херсона погибли два человека и десять получили ранения. Информация уточняется.



Также из-за этой атаки уничтожены и повреждены восемь автомобилей: два служебных, пять частных и карета скорой помощи. Повреждены здания государственного учреждения, больницы, более полутора десятков жилых домов.



Таким образом, в Херсонской городской территориальной громаде по состоянию на вечер 13 ноября от российской агрессии пострадали 15 человек: трое из них погибли, 12 были ранены, среди них двухмесячная девочка.



Все травмированные имеют разную степень тяжести. Им оказывается медицинская помощь.



Напомним, в Херсоне оккупанты ударили по автомобилю с младенцем внутри.