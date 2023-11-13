Двоє загиблих, десятеро поранених: російська армія обстріляла центр Херсона

13 листопада близько 14:15 відбувся комбінований обстріл з РСЗВ та артилерії центральної частини Херсона.



Про це повідомляє керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



За офіційними даними через обстріл середмістя Херсона загинули двоє людей і десятеро отримали поранення. Інформація уточнюється.



Також через цю атаку знищені та пошкоджені вісім автомобілів: два службових, п’ять приватних та карета швидкої допомоги. Пошкоджені будівлі державної установи, лікарні, більше півтора десятка житлових будинків.



Таким чином у Херсонській міській територіальній громаді станом на вечір 13 листопада від російської агресії постраждали 15 людей: троє з них загинули, 12 були поранені, серед них двомісячна дівчинка.



Усі травмовані мають різний ступінь тяжкості. Їм надається медична допомога.



Нагадаємо, в Херсоні окупанти вдарили по автомобілю з немовлям усередині.