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Невизначена ситуація на фронті може затягтися ще на рік — Time

16 листопада 2023, 16:20

Невизначена ситуація на фронті може затягтися ще на рік — Time

Тупикова ситуація з повномасштабною війною в Україні може тривати ще рік і пов'язано це з низкою чинників. Така думка висловлена у публікації американського видання Time від 16 листопада.

Зазначається, що бійцям ЗСУ під час контрнаступу нібито не вдалося досягти колосальних успіхів, а це може лише посилити побоювання з боку західних союзників.

Російські контратаки теж не призвели до значних успіхів, проте вони продовжують зміцнювати оборонну лінію, що не дає українським захисникам просунутися вперед і повернути контроль над своїми регіонами. Кремль продовжує тимчасово контролювати 18% територій.

Також автор Йєн Бреммер зазначає, що Росії вдалося розширити масштаби своїх ракетних ударів та збільшити виробництво озброєння всередині країни. Це сталося за допомогою Північної Кореї та Ірану, які постачають супротивнику БПЛА та боєприпасами.

«Путін також може радіти наслідкам війни Ізраїлю з ХАМАСом. США та Європа сильно відвернені кривавою бійнею в секторі Газа, яка роздирає їхню внутрішню політику. Західна допомога, яка б могла піти на Україну, тепер розподіляється між підтримкою Ізраїлю та гуманітарною допомогою палестинському цивільному населенню», — йдеться у публікації.

Більше того, Кремль може посилити пропаганду про те, що США нібито керують лицеміри, які заявляють про захист прав людини в Україні, але водночас схвалюють напад Ізраїлю на громадян Палестини, які не можуть евакуюватися.

Йдеться також про допомогу Вашингтона Києву. У матеріалі зазначено, що Конгрес все ж таки може схвалити фінансування на 60 мільярдів для України, які запросив Джо Байден, проте існує велика невизначеність у тому, чого очікувати в майбутньому.

«Західні лідери попереджають президента України Володимира Зеленського про те, що час не на стороні його країни», — йдеться у публікації.

Спроби нібито спонукати Україну розпочати мирні переговори також ні до чого не призводять. Київ не піде на угоду без повної територіальної цілісності, адже було втрачено колосальну кількість людей, які боролися за справедливість. Журналіст вважає, що Захід може запропонувати Україні профінансувати повне відновлення країни за рахунок активів РФ і прийняти державу в ЄС і НАТО, щоб все ж таки розпочати діалог з Кремлем. Для прийняття таких рішень може бути використаний саміт Альянсу влітку наступного року. До цього часу США також відправлять сучасне озброєння бійцям ЗСУ, однак тут є нюанс.

«Але що станеться, якщо Дональд Трамп переможе у Білому домі? Що це означатиме для зобов'язань НАТО чи для майбутнього самої НАТО? Ніхто не може відповісти на ці запитання із упевненістю», — пише автор.

У Time окремо зробили висновки, що президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у тому, щоби піти на поступки, тому найімовірніше продовжить набирати в армію людей, щоб тягнути час далі.

Він хоче побачити, якою буде підтримка Заходу для України у 2024 році та що змінять вибори у США, які відбудуться у листопаді наступного року. Володимир Зеленський теж не має наміру розпочинати діалог із противником, пише автор, адже це буде сприйнято у Кремлі слабкістю. У зв'язку з цим і зроблено висновок, що патова ситуація в Україні може затягтися ще на рік.

Нагадаємо, Сполучені Штати викупили у Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для України. Ці системи ППО передадуть Збройним силам України у рамках американської військової допомоги. Уряд США заплатив за ці зенітні установки 118 мільйонів доларів.

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