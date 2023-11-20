В Краматорске продолжается запуск наружного освещения

В Краматорске продолжается постепенный запуск наружного освещения.

Об сообщает Краматорский городской совет.

«КП Горсвет продолжает постепенный запуск наружного освещения. Из более 200 точек подключения 75% уже работают», — говорится в сообщении.

Вместе с тем плановому запуску мешает непогода — сегодня утром специалисты предприятия приобщаются к аварийным работам: ликвидируют обрывы сетей наружного освещения, ремонтируют вышедшие из строя светофоры из-за чрезмерной влажности и т.д.

Вместе с тем плановому запуску мешает непогода — сегодня утром специалисты предприятия приобщаются к аварийным работам: ликвидируют обрывы сетей наружного освещения, ремонтируют вышедшие из строя светофоры из-за чрезмерной влажности и т.д.