В Краматорске продолжается запуск наружного освещения

В Краматорске продолжается постепенный запуск наружного освещения.
Об сообщает Краматорский городской совет.
«КП Горсвет продолжает постепенный запуск наружного освещения. Из более 200 точек подключения 75% уже работают», — говорится в сообщении.
Вместе с тем плановому запуску мешает непогода — сегодня утром специалисты предприятия приобщаются к аварийным работам: ликвидируют обрывы сетей наружного освещения, ремонтируют вышедшие из строя светофоры из-за чрезмерной влажности и т.д.
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Вместе с тем плановому запуску мешает непогода — сегодня утром специалисты предприятия приобщаются к аварийным работам: ликвидируют обрывы сетей наружного освещения, ремонтируют вышедшие из строя светофоры из-за чрезмерной влажности и т.д.