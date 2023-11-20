У Краматорську триває запуск зовнішнього освітлення

У Краматорську продовжується поступовий запуск зовнішнього освітлення.
Про це повідомляє Краматорське міська рада.
«КП Міськсвітло продовжує поступовий запуск зовнішнього освітлення. З понад 200 точок підключення 75% вже працюють», - йдеться у повідомленні.
Водночас плановому запуску заважає негода — сьогодні вранці фахівці підприємства долучаються до аварійних робіт: ліквідують обриви мереж зовнішнього освітлення, ремонтують світлофори, що вийшли з ладу, через надмірну вологість тощо.
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Водночас плановому запуску заважає негода — сьогодні вранці фахівці підприємства долучаються до аварійних робіт: ліквідують обриви мереж зовнішнього освітлення, ремонтують світлофори, що вийшли з ладу, через надмірну вологість тощо.