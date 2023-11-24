В Краматорске борются с незаконной рекламой: нарушителям грозит наказание

В Краматорске продолжают бороться с незаконной рекламой. Об этом сообщает Крпматорский городской совет.

В пятницу, 24 ноября во время патрулирования территории Ясногорского старостинского округа полицейскими офицерами общины был зафиксирован факт размещения рекламной продукции в неустановленных для этого местах.

В городском совете добавили, что отношении правонарушителя был составлен протокол об административных правонарушениях по ст.152 КУоАП "Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов". Санкция статьи предусматривает наложение взыскания в виде штрафа от 850 до 1700 гривен.

"На территории Ясногорки расположено 20 досок для объявлений. Пожалуйста, соблюдайте правила, размещайте объявления и рекламу в предназначенных для нее местах", - подчеркивают старостаты.