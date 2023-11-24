У Краматорську борються із незаконною рекламою: порушникам загрожує покарання

У Краматорську продовжують боротися із незаконною рекламою. Про це повідомляє Крпматорська міська рада.

У п'ятницю, 24 листопада, під час патрулювання території Ясногірського старостинського округу поліцейськими офіцерами громади було зафіксовано факт розміщення рекламної продукції в невстановлених для цього місцях.

У міській раді додали, що стосовно правопорушника було складено протокол про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП "Порушення державних стандартів, норм та правил у сфері благоустрою населених пунктів". Санкція статті передбачає накладення стягнення у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.

"На території Ясногірки розташовано 20 дощок для оголошень. Будь ласка, дотримуйтесь правил, розміщуйте оголошення та рекламу у призначених для неї місцях", - наголошують старостати.