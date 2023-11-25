Донецк, Луганск и не только: Главные события 25 ноября

Общество



Россия ведет масштабное строительство в районе Запорожской атомной электростанции на оккупированной территории Запорожской области. Об этом «Новости Донбасса» узнали от местного жителя, получив соответствующее видео. На кадрах видно, что строители вырыли котлованы и делают железобетонный фундамент. Вокруг также видны строительные краны. Что именно строится, наш источник не знает.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов ранены три человека, в том числе ребенок 2012 года рождения, повреждены восемь жилых домов, а также три объекта гражданской инфраструктуры.



В Ясиноватой горела подстанция. Как заявил глава оккупационной администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, в результате обстрела повреждения получила система энергообеспечения города. Ведутся ремонтные работы.



Российский батальон «Эспаньола» разместил военную технику на Стадионе имени Владимира Бойко в оккупированном Мариуполе. На опубликованном им видео можно увидеть, что на стадионе размещены легковые и грузовые автомобили, которые используют российские военные. Также машины и квадроциклы, которые использует «Эспаньола», стоят под трибуной стадиона.

Новости Донбасса в видеоформате:

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