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Донецк, Луганск и не только: Главные события 25 ноября

25 ноября 2023, 23:12

Донецк, Луганск и не только: Главные события 25 ноября

Общество

Россия ведет масштабное строительство в районе Запорожской атомной электростанции на оккупированной территории Запорожской области. Об этом «Новости Донбасса» узнали от местного жителя, получив соответствующее видео. На кадрах видно, что строители вырыли котлованы и делают железобетонный фундамент. Вокруг также видны строительные краны. Что именно строится, наш источник не знает.

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили, что за сутки на захваченной РФ части Донецкой области в ходе обстрелов ранены три человека, в том числе ребенок 2012 года рождения, повреждены восемь жилых домов, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

В Ясиноватой горела подстанция. Как заявил глава оккупационной администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, в результате обстрела повреждения получила система энергообеспечения города. Ведутся ремонтные работы.

Российский батальон «Эспаньола» разместил военную технику на Стадионе имени Владимира Бойко в оккупированном Мариуполе.  На опубликованном им видео можно увидеть, что на стадионе размещены легковые и грузовые автомобили, которые используют российские военные. Также машины и квадроциклы, которые использует «Эспаньола», стоят под трибуной стадиона.

Новости Донбасса в видеоформате:

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20:23
Россия ведет большую стройку в районе Запорожской АЭС
17:39
«ДНР»: Из-за обстрела в Ясиноватой горит подстанция, часть города без света
17:02
Украина получит боевые корабли — Владимир Зеленский
15:40
Атаковавшие Киев карбоновые «шахеды» труднее обнаруживать — Игнат
14:59
В МВД рассказали о последствиях ночной атаки дронов на Киев
13:52
В результате российских обстрелов Донетчины за сутки повреждены около двадцати домов
12:50
Военные РФ уменьшили количество авиаударов — Тарнавский
11:45
В Киевской области из-за атаки беспилотников повреждены частные дома — ОВА
10:29
Тотальная слежка: РФ хочет контролировать все системы видеонаблюдения в стране
09:50
Украинская ПВО уничтожила сегодня 71 ударный беспилотник «Шахед-131/136»
08:58
Оккупанты атаковали Украину рекордным количеством «шахедов»
08:25
На Донетчине за сутки в результате российских обстрелов ранен один человек
08:02
СБУ готовит «сюрпризы» Крымскому мосту — Малюк
07:40
Оккупанты разместили военную технику на стадионе в Мариуполе
00:33
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