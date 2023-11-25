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Оккупанты разместили военную технику на стадионе в Мариуполе

25 ноября 2023, 07:40

Оккупанты разместили военную технику на стадионе в Мариуполе

Стадион в Мариуполе. Кадр из видео Стадион в Мариуполе. Кадр из видео

Российский батальон «Эспаньола» разместил военную технику на Стадионе имени Владимира Бойко в оккупированном Мариуполе. Соответствуюшие кадры опубликовал в своем телеграм-канале российский музыкант Миша Маваши, который поддерживает войну РФ против Украины и доставил «Эспаньоле» пикапы.

Батальон «Эспаньола» организован российскими футбольными хулиганами. Подразделение входит в подконтрольную Минобороны России ЧВК «Редут».

«Наше хулиганье еще и стадион получили», — заявил Маваши.

На опубликованном им видео можно увидеть, что на стадионе размещены легковые и грузовые автомобили, которые используют российские военные.

Также машины и квадроциклы, которые использует «Эспаньола», стоят под трибуной стадиона.

До полномасштабного вторжения России на Стадионе имени Владимира Бойко проводил свои матчи футбольный клуб «Мариуполь». Во время боев за город весной 2022 года стадион был поврежден обстрелами и разграблен.

Маваши показал и место, где живут бойцы «Эспаньолы». «Новости Донбасса» показали этот фрагмент видео нескольким бывшим сотрудникам ФК «Мариуполь». Они не знают, где снята эта часть репортажа. По их словам, это не подтрибунные помещения стадиона и не база ФК «Мариуполь».

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