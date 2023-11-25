Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 25 листопада

Суспільство



Росія веде масштабне будівництво у районі Запорізької атомної електростанції на окупованій території Запорізької області. Про це «Новини Донбасу» дізналися від місцевого мешканця, отримавши відповідне відео. На кадрах видно, що будівельники викопали котловани та роблять залізобетонний фундамент. Навколо видно будівельні крани. Що саме будується, наше джерело не знає.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів поранено троє людей, у тому числі дитину 2012 року народження, пошкоджено вісім житлових будинків, а також три об'єкти цивільної інфраструктури.



У Ясинуватій горіла підстанція. Як заявив голова окупаційної адміністрації Ясинуватої Дмитро Шевченко, внаслідок обстрілу ушкодження отримала система енергозабезпечення міста. Ведуться ремонтні роботи.



Російський батальйон "Еспаньола" розмістив військову техніку на Стадіоні імені Володимира Бойка в окупованому Маріуполі. На опублікованому ним відео можна побачити, що на стадіоні розміщено легкові та вантажні автомобілі, які використовують російські військові. Також машини та квадроцикли, які використовує "Еспаньола", стоять під трибуною стадіону.

Новини Донбасу у відеоформаті:

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