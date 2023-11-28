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На Харківщині чоловік збив на смерть двох військовослужбовців і втік з місця аварії

28 листопада 2023, 19:51

На Харківщині чоловік збив на смерть двох військовослужбовців і втік з місця аварії

ДТП / Фото: поліція Харківської області ДТП / Фото: поліція Харківської області

На Харківщині чоловік збив на смерть двох військовослужбовців і втік з місця аварії. ДТП сталося 22 листопада близько 20.00. Про це повідомляє поліція Харківської області.

За попередніми даними, водій «Subaru Forester», рухаючись у бік Золочева, наїхав на військовослужбовців, що стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля «Volkswagen Golf».

Після ДТП водій втік з місця, не надавши допомоги постраждалим. Один постраждалий від отриманих травм помер на місці ДТП, другий з тяжкими травмами був госпіталізований. Через кілька днів не приходячи до тями, він помер у лікарні.

Співробітники управління карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний чоловік, який кілька днів переховувався від правоохоронців. Наразі його затримано. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч.3 ст.135 (залишення у небезпеці) та ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Максимальне покарання згідно із санкцією статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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