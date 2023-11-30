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Российские войска пытаются зайти на территорию Авдеевского коксохимического завода — ВСУ

30 ноября 2023, 17:12

Российские войска пытаются зайти на территорию Авдеевского коксохимического завода — ВСУ

Войска РФ начали активные штурмовые действия на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, за последние трое суток противник пошел вперед и ежедневно осуществляет 40-50 штурмов на этих направлениях.

Также он отметил, что в районе Авдеевки оккупанты пытаются попасть на территории коксохимического завода, который находится под контролем ВСУ.

«Агрессор очень активно, но безуспешно пытается попасть на территорию Авдеевского коксохима. Завод находится под нашим контролем. Противник несет там большие потери, как в технике, так и в живой силе», — сказал Александр Штупун.

Он отметил, что российские военные бросают пехоту и сбрасывают управляемые авиабомбы на Авдеевку и окрестности города. Кроме этого, активные боевые действия продолжаются в районе города. Россияне продолжают наземные атаки, местами применяют бронетехнику.

Александр Штупун сообщил, что в операционной зоне ОСГВ «Таврия» за сутки противник потерял почти 500 военных. Украинские бойцы уничтожили семь танков и 13 бронемашин. Также на Таврическом направлении было зафиксировано 45 боевых столкновений, 648 артиллерийских обстрелов. За последние две недели оккупанты начали бить по медицинским учреждениям — гражданским и военным.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным британской разведки, из-за наступления на Авдеевку армия РФ несет наибольшие потери с начала войны.

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