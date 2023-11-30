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Російські війська намагаються зайти на територію Авдіївського коксохімічного заводу — ЗСУ

30 листопада 2023, 17:12

Російські війська намагаються зайти на територію Авдіївського коксохімічного заводу — ЗСУ

Війська РФ розпочали активні штурмові дії на Авдіївському та Мар'їнському напрямах. Про це повідомив представник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, за останні три доби противник пішов уперед і щодня здійснює 40-50 штурмів на цих напрямках.

Також він зазначив, що в районі Авдіївки окупанти намагаються потрапити на території коксохімічного заводу, що знаходиться під контролем ЗСУ.

«Агресор дуже активно, але безуспішно намагається потрапити на територію Авдіївського коксохіму. Завод перебуває під нашим контролем. Противник зазнає там великих втрат як у техніці, так і в живій силі», — сказав Олександр Штупун.

Він зазначив, що російські військові кидають піхоту та скидають керовані авіабомби на Авдіївку та околиці міста. Окрім цього, активні бойові дії продовжуються в районі міста. Росіяни продовжують наземні атаки, подекуди застосовують бронетехніку.

Олександр Штупун повідомив, що в операційній зоні ОСУВ «Таврія» за добу супротивник втратив майже 500 військових. Українські бійці знищили сім танків та 13 бронемашин. Також на Таврійському напрямку було зафіксовано 45 бойових зіткнень, 648 артилерійських обстрілів. За останні два тижні окупанти почали бити по медичних закладах — цивільних та військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за даними британської розвідки, через наступ на Авдіївку армія РФ зазнає найбільших втрат з початку війни.

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