Донос на себя — или уголовное дело: Новые правила в России для несогласных ►

Нововведение в России: требование донести на самого себя, если собираешь в интернете информацию о войне и публикуешь в СМИ или в соцсетях. За отказ лично попросить признать себя иноагентом — уголовное дело. Первый такой случай — арест журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашевой.



Второй способ давления: уголовные дела против инакомыслящих, объявленных иноагентами, за отсутствие «плашки-дисклеймера» под постами в соцсетях.



Как Кремль выдавливает несогласных? Как тех, кто против системы, заставляют уехать самим или вынуждают покинуть страну под угрозой ареста? Подробнее — в новом видео журналиста Алексея Мацуки.