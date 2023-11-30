Донос на себе або кримінальна справа: Нові правила в Росії для незгодних ►

Нововведення в Росії: вимога донести на себе, якщо збираєш в інтернеті інформацію про війну і публікуєш у ЗМІ або в соцмережах. За відмову особисто попросити визнати себе іноагентом — кримінальна справа. Перший такий випадок — арешт журналістки «Радіо Свобода» Алсу Курмашової.



Другий спосіб тиску: кримінальні справи проти інакодумців, оголошених іноагентами за відсутність «плашки-дисклеймеру» під постами в соцмережах.



Як Кремль видавлює незгодних? Як тих, хто проти системи, змушують виїхати самим чи змушують залишити країну під загрозою арешту? Докладніше — у новому відео журналіста Олексія Мацуки.