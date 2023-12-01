Некоторые ВПЛ автоматически продолжат получать помощь от государства

С 1 декабря текущего года выплаты ВПЛ будут продолжать некоторым категориям получателей на второй 6-месячный период без дополнительного обращения. Это нововведение предусмотрено постановлением КМУ от 21 ноября 2023 г. № 1226. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Как говорится в сообщении, речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячах гривен для всех других внутренних переселенцев, сообщает Минреинтеграции.

Соответствующая помощь семьи будет продлена автоматически еще на полгода, если:

• среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность;

• в составе семьи есть лица трудоспособного возраста, которые ухаживают за детьми младше 6 лет (включительно) или тяжело больными детьми; лица с инвалидностью I или II группы; граждане, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет; граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;

• а также – физические лица, оказывающие социальные услуги и получающие компенсацию за их предоставление; студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, местожительство которых не задекларировано/зарегистрировано в общежитии;

• в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и т.п.) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Следовательно, указанные категории ВПЛ, которым (начиная с 1 августа 2023 года) выплаты были назначены впервые, смогут получать пособие в течение еще одного 6-месячного периода.