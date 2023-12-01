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Деякі ВПО автоматично продовжать отримувати допомогу від держави

01 грудня 2023, 18:10

Деякі ВПО автоматично продовжать отримувати допомогу від держави

З 1 грудня поточного року виплати ВПО продовжуватимуть деяким категоріям одержувачів на другий 6-місячний період без додаткового звернення. Це нововведення передбачене постановою КМУ від 21 листопада 2023 р. № 1226. Про це повідомляє Мінреінтеграці].

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю та дітям та 2 тисячах гривень для всіх інших внутрішніх переселенців, зазначає Мінреінтеграції.

Відповідну допомогу сім'ї буде продовжено автоматично ще на півроку, якщо:

  • середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
  • у складі сім’ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;
  • а також — фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;
  • у складі сім’ї є працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Отже, зазначені категорії ВПО, яким (починаючи з 1 серпня 2023 року) виплати було призначено вперше, зможуть отримувати допомогу протягом ще одного 6-місячного періоду.

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