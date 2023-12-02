Українська ППО знищила понад 10 повітряних цілей уночі 2 грудня

Російська Федерація атакувала Україну ракетами та дронами сьогодні вночі, 2 грудня. Сили ППО знищили 10 «Шахедів» та 1 ракету Х-59. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 2 грудня Росія випустила по Україні 11 ударних дронів типу «Shahed» з мису Чауда (Крим) та керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Запорізької області.

«Внаслідок бойової роботи протиповітряною обороною знищено 10 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові завдали ракетного удару по Кривому Розі в ніч із четверга на п'ятницю, 1 грудня.