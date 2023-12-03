Удар по дому у Новогродівці: рятувальники не знайшли під завалами сім`ю з дитиною, роботи продовжаться

Ракетний обстріл Новогродівкою 30 листопада - під завалами не знайшли родину. Фото: Новини Донбасу

Рятувальники розібрали усі завали частково зруйнованого 3-поверхового будинку у Новогродівці. Під завалами не знайшли сім'ю — 33-річну жінку, 38-річного чоловіка та 8-річну дівчинку. Про це передає «Суспільне».



«На жаль, сім'ю вже знайти в живих не зможемо, якщо вона там знаходилася. Завтра знову приїдуть кінологи, переглядатимуть знову все будівельне сміття», — зазначив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко.



За його словами, якщо сім'ю не знайдуть, її вважатимуть зниклими безвісти.



Зазначається, що у місті працюють над відновленням комунікацій. У квартирах, що вціліли, проживають вісім людей, інші виїхали до родичів.



Шевченко додав, що мешканцям зруйнованих чи пошкоджених квартир благодійники від ООН надаватимуть допомогу, також працюватиме комісія з компенсації.



Нагадаємо, окупанти із С-300 обстріляли Покровський район Донецької області сьогодні вночі, 30 листопада. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Станом на 13.00 1 грудня розібрано 410 тонн будівельних конструкцій зруйнованого будинку. Поки що відомо про 2-х загиблих



Армія РФ випустила шість ракет, однак у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300.