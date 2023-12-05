В оккупированном Севастополе слышны громкие взрывы — СМИ

В оккупированном Севастополе утром 5 декабря раздаются громкие звуки, похожие на взрывы или выстрелы из артиллерии. Об этом сообщил Телеграм-канал «Крым. Реалии».

Отмечается, что звуки, похожие на взрывы или выстрелы из артиллерийского оружия, раздаются ориентировочно из района Казачьей бухты, где неподалеку расположен полигон «Казачий» 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ.

Российские власти и военные эту ситуацию пока не комментировали, обучение в настоящее время также не анонсировались.

Напомним, ночью и утром в Керчи и Феодосии слышали десятки взрывов, а Крымский мост перекрывали.