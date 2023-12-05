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В окупованому Севастополі чути гучні вибухи — ЗМІ

05 грудня 2023, 11:07

В окупованому Севастополі чути гучні вибухи — ЗМІ

В окупованому Севастополі вранці 5 грудня лунають гучні звуки, схожі на вибухи чи постріли з артилерії. Про це повідомив Телеграм-канал «Крим. Реалії».

Зазначається, що звуки, схожі на вибухи чи постріли з артилерійської зброї, лунають орієнтовно з району Козачої бухти, де неподалік розташовано полігон «Козачий» 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

Російська влада та військові цю ситуацію поки не коментували, навчання нині також не анонсувалися.

Нагадаємо, вночі та вранці у Керчі та Феодосії чули десятки вибухів, а Кримський міст перекривали.

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