В окупованому Севастополі чути гучні вибухи — ЗМІ

В окупованому Севастополі вранці 5 грудня лунають гучні звуки, схожі на вибухи чи постріли з артилерії. Про це повідомив Телеграм-канал «Крим. Реалії».

Зазначається, що звуки, схожі на вибухи чи постріли з артилерійської зброї, лунають орієнтовно з району Козачої бухти, де неподалік розташовано полігон «Козачий» 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

Російська влада та військові цю ситуацію поки не коментували, навчання нині також не анонсувалися.

Нагадаємо, вночі та вранці у Керчі та Феодосії чули десятки вибухів, а Кримський міст перекривали.