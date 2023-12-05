В Минцифры рассказали о результатах действия «Армии дронов»

«Армия дронов» за прошедшую неделю «отминусовала» 132 единицы российской техники. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, ударные роты БпЛА поразили 30 боевых бронированных машин, 32 орудия и 55 опорных пунктов оккупантов.

«Также работу украинских дронов на себе почувствовали 32 российских боевика», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ударные подразделения «Армии дронов» за неделю уничтожили 220 единиц российской техники, в том числе 39 вражеских танков и 57 орудий.