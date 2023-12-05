У Мінцифри розповіли про результати дії «Армії дронів»

«Армія дронів» за минулий тиждень «відмінила» 132 одиниці російської техніки. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, ударні роти БпЛА вразили 30 бойових броньованих машин, 32 гармати та 55 опорних пунктів окупантів.

«Також роботу українських дронів на собі відчули 32 російські бойовики», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ударні підрозділи «Армії дронів» за тиждень знищили 220 одиниць російської техніки, у тому числі 39 ворожих танків та 57 гармат.