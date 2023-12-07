Трьох бойовиків, які штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом, засуджені до ув'язнення

Ще троє учасників окупаційних угруповань Росії, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, проведуть від 10 до 15 років за ґратами. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



«Українські захисники захопили зловмисників у полон під час жорстоких боїв під Авдіївкою та Бахмутом влітку цього року. Серед затриманих – бойовики, які штурмували позиції ЗСУ під прикриттям бойових літаків країни-агресора», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що одним із засуджених є мешканець Донецької області, який ще у травні 2021 року добровільно вступив до 100-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу збройних сил Росії.



Інший зловмисник — «мобілізувався» у загарбницькі угруповання на початку повномасштабного вторгнення Росії. Там його призначили до складу окупаційного 3-го батальйону 121-го мотострілецького полку «ДНР», де брав участь у захопленні населених пунктів Донецької області. Згодом його перевели на посаду стрільця у лавах 114-ї окремої мотострілецької бригади російських військ. Відомо, що він атакував позиції українських захисників під Красногорівкою.



Ще один зловмисник обстрілював бойові позиції підрозділів ЗСУ на Бахмутському напрямку, де згодом потрапив у полон.



Нагадаємо, реальні терміни ув'язнення отримали ще три колаборанти, які співпрацювали з окупантами у тимчасово захопленій Луганщині та протягом окупації частини Харківської області.