Из-за российской агрессии в Украине погибли 510 детей — Лубинец

Российская армия в Украине убила 510 детей, 1143 получили ранения, 2127 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человек Дмитрий Лубинец.

«Провел встречу с депутатами Бундестага. Акцентировал внимание, что каждый день своими действиями страна-агрессор нарушает права украинцев на: жизнь, безопасность, семью», — написал он в телеграм-канале в понедельник.

По данным украинского омбудсмена, «российская армия в Украине убила 510 детей, 1143 получили ранения, 2127 считаются пропавшими без вести, 13 пострадали от сексуального насилия и почти 20 тысяч детей РФ депортировала или принудительно переместила».

«Война России против Украины унесла жизни почти 10 тысяч мирных жителей, еще почти 18 тысяч получили ранения», — констатировал Лубинец.

Напомним, подросток Богдан Ермохин, который до 2022 года жил в Мариуполе, а после был депортированный в РФ, вернулся в родную Украину.