У російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців — Лубінець

У полоні РФ всього перебуває 28 тисяч цивільних громадян України. Про це на міжнародній конференції з прав людини «Свобода чи страх» заявив український омбудсмен Дмитро Лубінець, повідомляє «Укрінформ».

«Громадянські заручники — це, як на мене, нова система придушення цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. Станом на сьогодні 28 тисяч підтверджених громадян України перебувають у полоні РФ», — сказав Лубінець.

За його словами, українська влада не може перевірити їх стан, не може отримати доступ до російських в'язниць і не може передати їм ліки.

«Особливий список із цих 28 тисяч — це 2 тисячі громадян України, вік яких становить понад 65 років. Є випадки, коли в полон захоплюють лише за проукраїнські висловлювання українців віком від 80-85 років. І вкотре ми нічого не можемо з цим зробити», — заявив омбудсмен.

Лубинець закликав міжнародне співтовариство допомогти українській державі захистити своїх громадян та повернути їх.

Раніше повідомлялося, що російська армія в Україні вбила 510 дітей, 1143 отримали поранення, 2127 вважаються зниклими безвісти. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.