У Вашингтоні зробили заяву про переговори Києва та Москви

Президент Володимир Зеленський сам має визначитися, як і коли закінчиться ця війна, а також чи готова Україна вести дипломатичні переговори з Путіним щодо миру та на яких умовах. Про це у четвер, 7 грудня, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Таким чином Кірбі відповів на запитання журналістів, які поцікавилися, чи варто Києву подумати про переговори з Москвою на тлі зниження підтримки США.

«Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також за яких умов він готовий вести переговори з Путіним», — сказав Кірбі.

Він зазначив, що перед Україною «залишається загроза масованої присутності російських військ, і їхня кількість лише збільшується, оскільки Кремль набирає дедалі більше нових людей, які готові наступати на Україну».

Він припустив, що війська РФ спробують атакувати взимку і наголосив, що Україні потрібна допомога не лише в обороні, а й для наступу.

«І саме президент України має визначати, як виглядатиме подальша стратегія України. Чого ми прагнемо з початку цього конфлікту, це бути впевненими, що він має для цього інструменти. І ці інструменти ось-ось вичерпають себе», — зазначив Кірбі.

Сполучені Штати Америки мають можливість надавати Україні допомогу у найближчі кілька тижнів. Але Білий дім не може дати гарантії на продовження військових постачань Києву.

Раніше повідомлялося, що Україна та США планують спільно виробляти системи ППО та боєприпаси.