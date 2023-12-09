Оккупанты захватили объект инфраструктуры в Авдеевке — ISW

Российские войска продолжали наступательные операции вблизи Авдеевки на востоке Украины и захватили очистные сооружения вблизи города. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 8 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки). Также ISW сообщает со ссылкой на российские источники, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к окрестностям Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от Авдеевки.

Ситуация на Авдеевском направлении, по информации Генштаба Украины, остается сложной. В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За минувшие сутки Силы обороны успешно отбили 35 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

Кроме того, как сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, Россия сосредоточила на Авдеевском направлении более 40 тысяч оккупантов.

«На Авдеевском направлении сейчас действует около 40 тыс. человек, даже немного больше. Враг несет значительные потери: если в среднем посчитать, то около 300-400 человек в сутки. Российские террористы пока не уменьшают активность своей пехоты. Авдеевка и Марьинка – наибольшее количество боестолкновений, горячее всего», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты делают все возможное, чтобы захватить Авдеевку Донецкой области, сейчас началась третья штурмовая волна.