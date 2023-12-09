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Окупанти захопили об'єкт інфраструктури в Авдіївці — ISW

09 грудня 2023, 11:48

Окупанти захопили об'єкт інфраструктури в Авдіївці — ISW

Російські війська продовжували наступальні операції поблизу Авдіївки на сході України та захопили очисні споруди поблизу міста. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 грудня, показують, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки). Також ISW повідомляє з посиланням на російські джерела, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинова (13 км на північний схід від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та в промисловій зоні до південного від Авдіївки.

Ситуація на Авдіївському напрямі, за інформацією Генштабу України, залишається складною. У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити Авдіївку. Минулої доби Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тонечкого, Первомайського Донецької області.

Крім того, як повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, Росія зосередила на Авдіївському напрямку понад 40 тисяч окупантів.

«На Авдіївському напрямку зараз діє близько 40 тис. осіб, навіть трохи більше. Ворог зазнає значних втрат: якщо в середньому порахувати, то близько 300-400 осіб на добу. Російські терористи поки що не зменшують активність своєї піхоти. Авдіївка та Мар'їнка – найбільша кількість зіткнень, найгарячіша», — розповів він.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти роблять все можливе, аби захопити Авдіївку Донецької області, зараз розпочалася третя штурмова хвиля.

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