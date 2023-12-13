В Одессе умер 42-летний мужчина, который был ранен во время атаки «Шахедов»

В Одессе скончался 42-летний мужчина, госпитализированный с ранениями в результате вчерашней атаки «Шахедов». Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер, 13 декабря вечером.

«К сожалению, у пострадавшего в результате вчерашнего российского обстрела мужчина повторно остановилось сердце. 42-летний сотрудник коммунального учреждения скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким...», — написал он.

Напомним, 12 декабря вечером РФ направила в Одесскую область БПЛА типа «Shahed-131/136», по предварительным данным, были ранены 2 человека.