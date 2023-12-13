В Одесі помер 42-річний чоловік, який отримав поранення під час атаки «Шахедів»

В Одесі помер 42-річний чоловік, госпіталізований із пораненнями внаслідок вчорашньої атаки «Шахедів». Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, 13 грудня увечері.

«На жаль, у постраждалого внаслідок вчорашнього російського обстрілу чоловік знову зупинилося серце. 42-річний співробітник комунальної установи помер у лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким...», — написав він.

Нагадаємо, 12 грудня ввечері РФ направила до Одеської області БПЛА типу «Shahed-131/136», за попередніми даними, було поранено 2 особи.