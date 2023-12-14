В Херсоне возобновили движение троллейбусов

Аварийным бригадам удалось оперативно ликвидировать последствия российских атак в Херсоне и троллейбусы вышли на маршруты. Об этом в своем Telegram написал глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.



«По районам постепенно восстанавливают электроснабжение. После обеда начали запускать насосы, где не было воды», — добавил Мрочко.



Ранее из-за повреждений электросетей, нанесенных ночными обстрелами россиян, в городе было обесточено несколько микрорайонов, в некоторых — не было воды, не вышел на линии электротранспорт.



Ранее российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую громаду с оккупированной территории сегодня днем, 14 декабря. В результате обстрела пострадала пенсионерка.