У Херсоні відновили рух тролейбусів

Аварійним бригадам вдалося оперативно ліквідувати наслідки російських атак у Херсоні й тролейбуси вийшли на маршрути. Про це у своєму Telegram написав голова Херсонської МВА Роман Мрочко.



«По районах поступово відновлюють електропостачання. Після обіду почали запускати насоси, де води не було», — додав Мрочко.



Раніше через пошкодження електромереж, завданих нічними обстрілами росіян, у місті було знеструмлено кілька мікрорайонів, у деяких не було води, не вийшов на лінії електротранспорт.



Раніше російські окупанти в чергове атакували Херсонську громаду з окупованої території сьогодні вдень, 14 грудня. Внаслідок обстрілу постраждала пенсіонерка.