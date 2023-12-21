У центрі Донецька влучили у військову базу сил РФ

Дим у центрі Донецька. Кадр із відео

Центр окупованого Росією Донецька потрапив під обстріл сьогодні зранку, 21 грудня. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.



За їх словами, у Ворошилівському районі було кілька серій ударів.



Після цього піднявся дим у районі Студмістечка.

Оновлено. Після обстрілу розпочалася пожежа в районі третього корпусу Донецького національного технічного університету (ДонНТУ).Там знаходилася військова кафедра вишу. Там же базувався батальйон «Спарта» ще з часів їхнього командира «Мотороли».





Оновлено (14:55). У мережі з'явилися ще відео наслідків удару по корпусу ДонНТУ. На першому відео чути звуки повторної детонації. На другому видно густий дим.



З роліків можна зробити висновок, що там досі знаходиться військова база і влучили саме в неї.



Зазначимо, що район третього корпусу ДонНТУ неодноразово опинявся під обстрілом після 24 лютого 2022 року.