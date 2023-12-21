В центре Донецка попали в военную базу сил РФ

Дым в центре Донецка. Кадр из видео

Центр оккупированного Россией Донецка попал под обстрел сегодня, 21 декабря. Об этом сооющают очевидцы в соцсетях.



По словам очевидцев, в Ворошиловском районе было несколько серий ударов.



После этого поднялся дым в районе Студгородка.



Обновлено. После обстрела начался пожар в районе третьего корпуса Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). Там находлась военная кафедра вуза. Там же базировался батальон «Спарта» еще со времен их командира «Моторолы».

Обновлено (14:55). В сети появилось еще видео последствий удара по корпусу ДонНТУ. На первом видео слышны звуки повторной детонации. На втором виден густой дым.



Из роликов можно сделать вивод, что там до сих пор находится военная база и попали именно в нее.



Отметим, что район третьего корпуса ДонНТУ неоднократно попадал под обстрел после 24 февраля 2022 года.