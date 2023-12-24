Оккупанты обстреляли семь населенных пунктов Донетчины: повреждены дома, автомобили и ЛЭП

РФ обстреляли Донетчину. Фото: полиция

За прошедшие сутки, 23 декабря, оккупанты атаковали семь населенных пунктов в Донецкой области. Под огнем находились города Авдеевка, Курахово, Торецк, пгт Новгородское, Пивничное, села Новоукраинка, Георгиевка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Армия РФ была по мирному населению из РСЗО «Ураган», «Град», артиллерии. Повреждены 26 гражданских объектов – 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, автомобили, ЛЭП», — говорится в сообщении.





Отмечается, что российские войска из РСЗО «Ураган» и артиллерии атаковали Курахово. Повреждены автомобили, линия электропередач.

Также в результате артиллерийского обстрела травмировано гражданское лицо в селе Георгиевка, а в Нью-Йорке под вражеские снаряды попали 5 частных домов.





Кроме того, из артиллерии оккупанты били по Торецку. Повреждены 3 дома, автомобиль.



В Пивничном в результате обстрела разрушений подверглись два частных дома и автомобиля.



Напомним, 23 декабря российские оккупанты обстреливали населенные пункты в Донецкой области. В результате атак шесть местных жителей пострадали.