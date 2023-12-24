Окупанти обстріляли сім населених пунктів Донеччини: пошкоджено будинки, автомобілі та ЛЕП

РФ обстріляли Донеччину. Фото: поліція

Минулої доби, 23 грудня, окупанти атакували сім населених пунктів у Донецькій області. Під вогнем знаходилися міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, смт Новгородське, Північне, села Новоукраїнка, Георгіївка. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Армія РФ була за мирним населенням з РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії. Пошкоджено 26 цивільних об'єктів – 13 житлових будинків, господарські споруди, автомобілі, ЛЕП», — йдеться у повідомленні.





Зазначається, що російські війська з РСЗВ «Ураган» та артилерії атакували Курахове. Пошкоджено автомобілі, лінія електропередач.

Також внаслідок артилерійського обстрілу травмовано цивільну особу в селі Георгіївка, а в Нью-Йорку під ворожі снаряди потрапили 5 приватних будинків.





Крім того, з артилерії окупанти били по Торецьку. Пошкоджено 3 будинки, автомобіль.



У Північному внаслідок обстрілу руйнувань зазнали два приватні будинки та автомобілі.



Нагадаємо, 23 грудня російські окупанти обстрілювали населені пункти на Донеччині. Внаслідок атак шість місцевих жителів постраждали.