Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины

Денис Клюшников Фото: Донецкая ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя с Донецкой области. Государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины назначен Денис Клюшников.



Указ об этом президент Украины Владимир Зеленский подписал 25 декабря.



«Назначить Клюшникова Дениса Геннадьевича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины», — говорится в указе.



По данным СМИ, Клюшников, 1978 года рождения, с ноября 2019 года занимал должность заместителя главы Донецкой облгосадминистрации.



В 1999 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта, в 2006 году - Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого.