Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя с Донецкой области. Государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины назначен Денис Клюшников.
Указ об этом президент Украины Владимир Зеленский подписал 25 декабря.
«Назначить Клюшникова Дениса Геннадьевича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины», — говорится в указе.
По данным СМИ, Клюшников, 1978 года рождения, с ноября 2019 года занимал должность заместителя главы Донецкой облгосадминистрации.
В 1999 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта, в 2006 году - Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого.